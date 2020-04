In Francia riapre un McDonald's dopo la quarantena: 3 ore di attesa per un ordine – Video

Riapre un ristorante McDonald’s nell'Île-de-France, regione settentrionale in cui si trova la capitale, e si crea immediatamente una coda di automobilisti, con tempi di attesa lunghissimi per gli ordini effettuati.

L’episodio è stato segnalato dal canale televisivo BFMTV. Come riporta l’emittente, la notizia sulla riapertura di un ristornate nel dipartimento di Seine-et-Marne lo scorso lunedì si è diffusa in un batter d’occhio. Si tratta di un locale tipo McDrive, che consegna il cibo ai clienti in auto, senza che questi ultimi scendano dal proprio veicolo.

Alcuni filmati diffusi sui social dimostrano che lunedì sera per fare un ordine al ristorante si è creata una coda chilometrica e, come riferito dai media, l’attesa degli ordini è arrivata a toccare le tre ore.

Confinement : la réouverture du McDonald's en drive de Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, a provoqué 3 heures d'embouteillage de plusieurs kilomètres hier soir.pic.twitter.com/LfQ0Bji6lN — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 21, 2020

Le attività di ristorazione legate al cibo da asporto e la consegna di cibo al domicilio in Francia, ai sensi delle misure introdotte dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus, non sono vietate e solo il 20 aprile l’amministrazione di McDonald’s ha preso la decisione di aprire un ristorante in un sobborgo di Parigi.

Per contrastare la rapida diffusione del coronavirus sul territorio della Francia le autorità del paese hanno deciso di arrestare le attività svolte da bar, ristoranti, cinema e negozi non alimentari. Le misure anti-contagio sono entrate in vigore il 17 marzo ed al momento rimarranno valide fino all'11 maggio.

Ad oggi in Francia sono stati accertati oltre 155mila casi di contagio dal coronavirus con oltre 20mila decessi.