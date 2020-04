Sanzioni al Venenzuela, Putin proporrà al G20 corridoi speciali per aiuti anti-COVID-19

La Russia ha già inviato al Venezuela migliaia di tamponi per la diagnosi del coronavirus, ma presto invierà altri dispositivi e materiale sanitario per aiutare la popolazione.

Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, e il presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolas Maduro, si sono confrontati ieri durante una conversazione telefonica, sull'emergenza COVID-19 e gli sforzi congiunti per affrontare la pandemica. Hanno inoltre condiviso un'analisi comune della congiuntura internazionale e degli avanzamenti dei progetti di cooperazione tra entrambi i paesi. Lo rende noto il Ministero per il Potere Popolare per le Relazioni Estere del Venezuela.

I corridoi verdi

I due capi di Stato concordano nella condanna del mantenimento di misure di blocco economico e sanzioni unilaterali, durante un periodo così difficile per l'umanità. Il presidente Putin ha informato il suo omologo venezuelano della proposta che la Russia ha presentato al G20, relativamente ai "corridoi verdi". Un'iniziativa che, se accolta, permetterebbe ai paesi colpiti da sanzioni di accedere ugualmente a medicine, alimenti e servizi basici per la lotta al nuovo coronavirus.

La proposta include, inoltre, una moratoria sull'applicazione delle sanzioni, che permetterebbe ai paesi interessati da restrizioni di avere libero accesso ai fondi e conti internazionali, in modo da poter affrontare Covid-19.

La vicepresidente Delcy Rodriguez ha definito l'iniziativa "altruista", e ha ringrazio "il presidente Putin anche per il sostegno che ha dato al dialogo politico in Venezuela per la ricerca di un accordo umanitario" per il benessere del popolo venezuelano.

Gli aiuti umanitari

Il presidente Maduro ha ringraziato la Russia per gli aiuti umanitari donati al popolo venezuelano e per il sostegno nella lotta contro il coronavirus. Oltre a migliaia di test diagnostici per il COVID-19, Putin ha garantito ulteriori invii di dispositivi e strumenti sanitari e ha espresso la necessità di trovare una maggiore coordinazione tra i medici e gli scienziati dei due paesi, attraverso riunioni in videoconferenza da realizzarsi nei prossimi giorni.

Il presidente russo, infine, ha riconosciuto come adeguata la strategia sanitaria adottata dal Maduro e consolida la stabilità e la pace nel Paese.