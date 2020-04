In Spagna arrestato uno dei terroristi Daesh più ricercati in Europa – Video

Gli agenti della polizia nazionale spagnola hanno effettuato un'operazione antiterroristica in cui è stato arrestato uno dei più ricercati foreign fighters dell’ISIS in Europa.

L’operazione della polizia spagnola, in cui è stato arrestato il terrorista, ha avuto luogo nella città di Almeria, nel sud-est del Paese. Come riferito dal corpo nazionale della polizia, sono state arrestate altre due persone e al momento sono in corso gli accertamenti per verificare la loro identità ed il loro rapporto con il foreign fighter detenuto. Gli agenti hanno perquisito l'appartamento in cui si nascondevano i tre arrestati.

L'indagine è stata condotta grazie alla cooperazione internazionale: agenti specializzati nella lotta al terrorismo, in collaborazione con il centro di intelligence nazionale (Centro Nacional de Inteligencia), hanno studiato la possibilità che il foreign fighter in questione intendesse tornare in Europa attraverso la Spagna. A quel punto sono state attivate varie linee di indagine per scoprire il suo possibile arrivo clandestino in Spagna e individuare il luogo che ha scelto il terrorista per una temporanea permanenza.

Así detuvimos en #Almería a uno de los Foreign Terrorist Fighters de DAESH más buscados de #Europa. De nacionalidad egipcia, habría entrado ilegalmente en España y se ocultaba en un piso de alquiler. También se arrestó a otras dos personas que lo acompañaban pic.twitter.com/14f2v2brEg — Policía Nacional (@policia) April 21, 2020

Arrivati in Spagna, i tre, data la situazione circa la diffusione del coronavirus e le misure anti-contagio, lasciavano la propria abitazione raramente e obbligatoriamente con mascherine per evitare di essere identificati.

“Il foreign fighter arrestato è uno dei terroristi più ricercati in Europa, sia per i suoi precedenti penali nelle cellule del Daesh, sia per la sua elevata pericolosità”, ha sottolineato la polizia.

Il comunicato delle forze dell'ordine fa notare inoltre che il detenuto si trovava nella zona dei combattimenti in Siria ed Iraq da diversi anni ed ha un profilo criminale estremamente violento. Proprio questo ha attirato l'attenzione della polizia europea e dei servizi di intelligence.

