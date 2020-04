Coronavirus, Russia: contagi salgono a 52.763 (+5.642), 456 vittime (+51) e 3.873 guariti (+427)

In 24 ore in Russia sono stati confermati 5.642 nuovi casi di infezione da coronavirus in 78 regioni, ha riferito il centro operativo per la lotta alla diffusione della malattia. Il numero totale di casi in Russia è aumentato fino a 52.763.

Sono invece 51 i pazienti risultati positivi al coronavirus a essere deceduti nella giornata appena passata, portando il bilancio totale delle vittime a 456.

Continuando, nelle ultime 24 ore sono state dimesse 427 persone, per un totale di 3.873 guarigioni dall'inizio della pandemia.

Nel comunicato viene inoltre fatto notare come circa nel 45% dei casi rilevati i pazienti risultino del tutto asintomatici.