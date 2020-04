VAZ-2101, la copia sovietica della Fiat-124 compie 50 anni

Anche 50 anni fa il 19 aprile fu domenica e nonostante il giorno festivo, la Fabbrica Automobilistica del Volga a Togliatti produsse un lotto pilota di 6 berline VAZ-2101. Le prime auto furono di color ciliegia e blu. Quattro mesi dopo iniziarono le vendite del modello, che da allora in avanti e per lunghi anni ha conquistato i cuori dei guidatori sovietici.

La Fiat-124, che nel 1967 vinse il titolo di "Auto dell'anno" in Europa, divenne il prototipo della Zhiguli sovietica. Nelle intenzioni delle autorità di Mosca, quello assegnato alla casa torinese doveva essere il progetto della prima auto di massa dell'Unione Sovietica.

Nel nuovo stabilimento, costruito in soli tre anni a Togliatti, gli ingegneri sovietici lavorarono insieme ai loro colleghi italiani sul disegno originario della 124, apportando ad essa più di 800 modifiche, tra cui una sospensione migliorata, una maggiore altezza da terra ed altri adattamenti alla componentistica che rendessero il nuovo modello adatto alle condizioni atmosferiche ed al fondo delle strade sovietiche.

La VAZ-2101 fu prodotta allo stabilimento automobilistico di Togliatti dal 1970 al 1983. Dal 1971 il modello fu esportato in Jugoslavia, Belgio, Olanda e Finlandia.

Oggi la “kopejka” (da copeco, il centesimo del rublo russo) è più un oggetto da esposizione che un mezzo di trasporto. Queste vetture si possono ammirare ai cortei dei veicoli storici, organizzati dagli amanti delle auto d'epoca, oppure in pista, per esibizioni sportive, come il Moscow Classic Gran Prix.