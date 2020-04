Crolla a 14 dollari il prezzo del petrolio WTI, il più basso da 21 anni

Il prezzo dei futures sul petrolio WTI di maggio è sceso a 13,48 dollari al barile per la prima volta da marzo 1999.

Per la prima volta, dal 1999, il prezzo dei futures sul petrolio WTI di maggio è sceso a 13,48 dollari al barile. Allo stesso tempo, secondo i dati di trading alle 13:25 (ora locale di Mosca), il prezzo dei futures di giugno per la miscela di Brent del Mare del Nord è sceso del 3,6% a 27,09 dollari al barile, ed i futures di giugno per il petrolio WTI sono crollati dell ' 8,35% a 22,94 dollari.

"Non c'è limite all'abbassamento dei prezzi quando lo stoccaggio e le condutture sono pieni. I prezzi negativi sono possibili. Non sto dicendo che succederà. Ma anche se questo dovesse accadere, sarà una questione di breve durata, " - ha detto il Direttore del fondo hedge Andurand Capital Pierre Andurand.

Situazione dei prezzi del petrolio

Secondo Bloomberg, questa dinamica negativa è dovuta principalmente al fatto che il contratto sui futures di maggio scade martedì. Inoltre, ciò riflette unae l'aumento delle riserve nel più grande terminal statunitense di Cushing.

Nella situazione di diffusione del Coronavirus, che ha colpito più di 2,4 milioni di persone in tutto il mondo, la maggior parte dei Paesi hanno messo in quarantena i propri Stati, hanno chiuso i confini e posto restrizioni sugli spostamenti dei propri cittadini.

A questo proposito, la domanda di petrolio è diminuita e, a marzo, gli Stati membri dell'OPEC+ non hanno esteso i loro accordi di produzione: la Russia ha insistito sul mantenimento delle condizioni attuali, mentre l'Arabia Saudita intendeva ridurre ulteriormente lo sviluppo di un milione e mezzo di barili al giorno. Di conseguenza, i prezzi del petrolio sono più che dimezzati dall'inizio dell'anno e hanno infranto i record di 18 anni fa.

Nelle ultime settimane, si sono riprese le trattative prima di una nuova riunione OPEC+. I paesi membri dell'organizzazione hanno accettato di ridurre la produzione di 9,7 milioni di barili al giorno dopo una videoconferenza il 12 aprile. Tuttavia, come hanno riferito gli analisti dell'Agenzia internazionale dell'energia, l'accordo OPEC+ non è in grado di compensare il calo della domanda nel mondo, ma può portare all'inizio di una riduzione delle scorte nella seconda metà dell'anno.