Coronavirus in Russia: contagi 47.121 (+4.268), 405 decessi (+44), 3.446 guarigioni (+115)

In Russia, il numero di persone infette da coronavirus nell’ultimo giorno è aumentato di 4.268 unità.

Il numero dei pazienti affetti da coronavirus nella Federazione Russa è aumentato di 4.268 nelle ultime 24 ore, ha comunicato ai giornalisti l’ufficio stampa del quartier generale operativo per la lotta contro la diffusione del coronavirus.

"Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati confermati 4.268 nuovi casi di infezione da coronavirus COVID-19, rilevati in 76 differenti regioni. 1.935 di questi, quindi il 45,3%, sono contagiati ma non presentano manifestazioni cliniche”, afferma il rapporto.

La città di Mosca è la più colpita con 26.350 casi confermati, 1.834 guariti e 204 decessi.

In totale, in tutta la Federazione alla mattina di oggi, lunedì 20 aprile, il bollettino conta 47.121 infetti, 3.446 guarigioni e 405 decessi.