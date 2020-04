Putin: situazione coronavirus in Russia è completamente sotto controllo

Le persone a tutti i livelli di potere lavorano in modo dinamico, organizzato e responsabile per combattere la pandemia di coronavirus; la situazione è completamente sotto controllo, ha detto il presidente russo Vladimir Putin, facendo gli auguri ai russi ortodossi per la festa di Pasqua, in una dichiarazione pubblicata sul sito web del Cremlino.

La Russia supererà con dignità tutte le sfide, non c'è dubbio, ha detto Vladimir Putin.

La Russia analizza a fondo le esperienze di altri paesi nella lotta contro il coronavirus e interagisce attivamente con i colleghi stranieri, ha aggiunto il presidente.

Vladimir Putin ha affermato che tutte le restrizioni introdotte dalle autorità sono necessarie nella battaglia contro COVID-19.

Le autorità russe usano le risorse nella lotta contro il coronavirus con attenzione, con precisione, in conformità con la situazione attuale e, soprattutto, per aiutare le persone, ha affermato.

In precedenza, Vladimir Putin aveva elogiato gli sforzi del paese per combattere la pandemia di coronavirus, affermando che la nazione è riuscita a gestire la minaccia in modo proattivo, pur ammettendo che il numero di nuovi casi quotidiani continua a salire.

Putin ha osservato che le prossime settimane determineranno il modo in cui la pandemia si svilupperà nel paese, sostenendo che tutti i meccanismi per combatterla devono funzionare in modo efficiente.

Domenica la Russia ha registrato 6.060 nuovi casi di coronavirus, portando il totale a 42.853. Il bilancio delle vittime è di 361.