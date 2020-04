UEFA ha in programma di riprendere le partite della Champions League ad agosto

La UEFA ha in programma di riprendere le partite della Champions League dal 7 all'8 agosto, secondo quanto riportato dall'emittente Sky Sports Italia.

Secondo i media, in questi giorni si giocheranno le prime partite degli ottavi di finale, che sono state rimandate a causa della pandemia di coronavirus.

È stato riferito che in questo caso, le squadre dovranno tenere le partite ogni tre giorni per le finali che si terranno il 29 agosto.

Se tale calendario verrà adottato per la stagione in corso, la Champions League 2020/21 inizierà non prima del 20 ottobre.

Alla fine di marzo, la UEFA ha deciso di rimandare la finale di Champions League maschile e femminile e la finale di Europa League a causa della crisi di coronavirus in corso in Europa, riporta Sky News Italia.