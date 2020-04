Patriarca Kirill celebra la Pasqua Ortodossa nella Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca

Il Patriarca di Mosca e Tutta la Russia Kirill questa sera celebrerà la liturgia pasquale come da tradizione nella Cattedrale di Cristo Salvatore nella capitale russa, riporta il sito web del Patriarcato di Mosca.

"Prima dell'inizio della Messa, il primate della Chiesa Ortodossa Russa porgerà gli auguri ai telespettatori per la celebrazione della Santa Resurrezione", si afferma nel comunicato.

In precedenza il patriarca aveva inviato i credenti a rinunciare temporaneamente alle visite nelle chiese, ma pregare a casa e guardare le dirette streaming delle funzioni religiose a seguito dell'introduzione del regime di autoisolamento introdotto dalle autorità per contenere la diffusione del coronavirus. Da lunedì, tutte le chiese di Mosca e della regione di Mosca, San Pietroburgo e di altre regioni della Russia, come prescritto dalle autorità sanitarie, sono state chiuse ai fedeli e parrocchiani.