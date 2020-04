Wuhan riconosciuta a "basso rischio" di COVID-19 dalle autorità cinesi

La città di Wuhan, l'epicentro iniziale dell'infezione del nuovo coronavirus, nella giornata di oggi è stata dichiarata una zona basso rischio; in aggiunta nella provincia di Hubei, dove è stato registrato il maggior numero di casi di coronavirus in Cina, non c'è più alcun centro abitato con livello di rischio per COVID-19 medio o alto, si afferma in una nota della centrale provinciale per la prevenzione e il controllo della diffusione del coronavirus.

"In tutta la città di Wuhan il livello di rischio è basso; non ci sono città o centri a rischio medio o alto nella provincia", si afferma nel comunicato.

Si osserva che a partire da oggi nella provincia tutti i 76 centri abitati sono stati caratterizzati da un basso livello di rischio e nessuno con livello medio o alto. Allo stesso tempo tutti i 13 quartieri di Wuhan sono stati riconosciuti come aree a basso rischio di COVID-19.

Wuhan è probabilmente il luogo più sicuro al mondo ora, aveva dichiarato a Sputnik un impiegato in una scuola locale dopo la fine del lockdown della città decretata dalle autorità cinesi, concretizzatosi l'8 aprile con le prime partenze dal centro di residenti e non residenti verso altre città.

Durante l'epidemia, 50.333 casi di infezione da coronavirus sono stati rilevati in città, 3.869 persone sono decedute.