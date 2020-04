Lago messicano diventa misteriosamente rosso: alcuni ricordano passi dell'Apocalisse

L'aumento della concentrazione di sodio, batteri non comuni, sostanze chimiche da polvere da sparo e un eventi notturno sono stati elencati tra i possibili motivi per cui il laghetto locale di Chichimequillas, del comune di Fresnillo in Messico, è diventato improvvisamente rosa nella giornata di lunedì, segnala il portale Imagenzac.

Secondo quanto riferito, i cittadini del comune hanno sentito dei rumori "rimbombanti" durante la notte, per poi scoprire la mattina che il laghetto era diventato rossastro. In seguito alle indagini condotte dalle autorità locali, sono stati rilevati nell'acqua sostanze chimiche utilizzate per creare polvere da sparo, ma il direttore del coordinamento dello stato e della protezione civile Antonio Caldera Alaniz ha affermato che occorrono ulteriori test per spiegare cosa abbia provocato il cambiamento di colore dell'acqua.

#Entérate #Zacatecas

Se pintó de rosa la laguna de Chichimequillas. 😵😵

Protección Civil de Fresnillo realizaron revisiones y levantamiento de muestras, se espera el resultado de la investigación pic.twitter.com/TGYyOjiDn1 — Pórtico MX (@porticoomx) April 14, 2020

​Alcuni tuttavia ipotizzano che il misterioso cambiamento sia in qualche modo legato alla peste apocalittica citata nel Libro dell'Apocalisse 16:4.

"Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle fonti delle acque; e le acque diventarono sangue," si legge nel passo dell'Apocalisse.

Nel frattempo, secondo quanto riferito, la flora e la fauna circostanti sono rimaste immuni dai cambiamenti, con le autorità sanitarie locali che proseguono i test per determinare la causa dell'evento e verificare se l'acqua possa essere utilizzata dagli abitanti del posto.