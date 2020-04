“In Germania la situazione è sotto controllo”, parola del Ministro della Salute tedesco

Le restrizioni per mantenere le persone a casa "hanno avuto successo", ha detto Spahn ai giornalisti a Berlino oggi, venerdì 17 aprile. "I numeri delle infezioni sono notevolmente diminuiti, in particolare il relativo numero giornaliero. L'epidemia è di nuovo sotto controllo".

"Siamo riusciti a riportare la crescita dinamica a una crescita lineare", ha affermato Spahn.

Il Ministro ha aggiunto che è "incoraggiante" che dal 12 aprile risultino più guarigioni che nuove infezioni.

Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, sarebbero 137.698 i casi confermati di coronavirus in Germania. Tra questi 4.052 sarebbero stati i decessi ufficialmente registrati e 77.000 le guarigioni.

Spahn in conferenza stampa ha anche affermato che le aziende tedesche produrranno decine di milioni di mascherine mediche a settimana a partire da agosto, di cui 10 milioni capaci di soddisfare lo standard protettivo FFP2 e 40 milioni di maschere invece chirurgiche.

Da parte sua la Merkel ha detto che le cifre e l’andamento positivo giustificano un primo allentamento del blocco avvertendo tuttavia che esiste ancora "un piccolo margine di errore" e che "la cautela dovrebbe essere la parola d'ordine, non la fiducia eccessiva".

Da lunedì, i negozi fino a 800 metri quadrati potranno riaprire se rispettano le norme igieniche, mentre le scuole dovrebbero riprendere le lezioni dal 4 maggio, con la priorità data agli alunni che presto dovranno dare gli esami. Nel frattempo rimarranno in vigore le norme che impediscono a gruppi di più di due persone di radunarsi in pubblico, diversi dai gruppi familiari che vivono insieme, mentre i grandi eventi pubblici restano vietati fino al 31 agosto. Alcune grandi aziende, come il colosso automobilistico Volkswagen, hanno già annunciato i propri piani passo-passo per riattivare la produzione nelle prossime settimane.