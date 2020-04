Coronavirus, dopo il riconteggio aumenta di 1.200 il numero delle vittime a Wuhan

Le autorità di Wuhan hanno pubblicato le statistiche sul COVID-19, con il numero di vittime che è aumentato a 3869, e gli infetti a 50 333, ha dichiarato il governo della città in una nota.

"Il numero di casi confermati della malattia è aumentato di 325 infetti, per un totale di 50.333, mentre il numero di vittime è aumentato di 1290 decessi, su un totale di 3869", afferma la nota in una nota pubblicata sul profilo ufficiale dell'amministrazione della città su Weibo

Pertanto, il bilancio delle statistiche nazionali è aumentato, il numero di decessi per coronavirus ha raggiunto le 4632 persone, e 82.692 infetti.

La dichiarazione afferma che "nella fase iniziale dell'epidemia, un certo numero di istituzioni mediche non sono state in grado di connettersi a un sistema di informazione unificato per la prevenzione e il controllo della diffusione della malattia in modo tempestivo, gli ospedali erano sovraccarichi e il personale medico era impegnato con il trattamento e, obiettivamente, alcune relazioni sono state presentate in ritardo, alcune informazioni sono state perse, alcuni dati erano errati".

"Il quartier generale per la prevenzione e il controllo delle epidemie a Wuhan attribuisce grande importanza all'adeguamento del numero di casi confermati e del numero di decessi per un nuovo ceppo di coronavirus, basato sul principio di responsabilità nei confronti della storia, delle persone e dei morti, aderendo fermamente alla posizione secondo cui è necessario basarsi su fatti reali e correggere attivamente (le statistiche)", è stato dichiaratodall'amministrazione di Wuhan.

L'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo ha dichiarato il coronavirus COVID-19 una pandemia. Secondo gli ultimi dati dell'OMS, nel mondo sono stati registrati quasi 2 milioni di casi di infezione, oltre 131 mila persone sono morte.