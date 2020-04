Coronavirus, aumentano i contagi in Spagna: più di 5.000 in 24 ore

Torna ad aumentare improvvisamente il numero dei contagi in Spagna, dopo che negli ultimi giorni si era stabilizzato al di sotto del 2% in più giornalieri.

Nel bollettino quotidiano diramato dal ministro della Sanità, Salvador Illa, sono 523 i nuovi decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 18.579 persone. Si tratta del numero più basso dal 25 marzo, quando si erano registrati 517 morti.

Cresce il numero dei contagiati: 5.092 nuovi casi accertati, il 2,9% in più rispetto a ieri. Negli ultimi giorni l'incremento dei nuovi positivi di manteneva attorno al 2% giornaliero. Con i nuovi casi la Spagna raggiunge i 174.000 contagiati e continua ad essere il paese europeo con maggior diffusione dell'epidemia e il secondo per decessi.

Tuttavia il numero dei guariti lascia intravedere una luce dal tunnel: sono in tutto 70.853 i pazienti guariti e dimessi dagli ospedali, 3349 nelle ultime 24 ore.

La comunità di Madrid con 49.048 positivi è il maggior focolaio del Paese.

La situazione in Europa

Il numero dei contagi in tutto il continente ha raggiunto oggi la soglia di un milione. Si tratta della metà dei casi registrata in tutto il pianeta, come riporta l'ormai nota John Hopkins University: sono infatti circa due milioni i contagi accertati da Sars-Cov2 in tutto il mondo.

Gli Usa sono il paese maggiormente colpito, ma in Europa la Spagna, con 174 mila casi, è lo Stato in cui l'epidemia ha una maggiore diffusione.

