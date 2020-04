Social distancing? Ministro della salute tedesco "beccato" in ascensore con 13 persone

Il ministro della salute tedesco Jens Spahn è stato immortalato, durante una visita all'ospedale universitario di Gießen, mentre saliva in ascensore con altre 13 persone.

La foto è stata pubblicata sul proprio profilo twitter dal giornalista Bodo Weissenborn, che tra gli altri passeggeri ha individuato il primo ministro dell'Assia Volker Bouffier, il ministro della sanità locale Kai Klose, il capo della Cancelleria dell'Assia Axel Wintermeyr e il ministro della cancelleria Helge Braun.

In diesem Aufzug in der Uniklinik #Gießen stehen u.a.: der Bundesgesundheitsminister, der hessische Ministerpräsident, der Kanzleramtsminister, der hessische Gesundheitsminister, der Chef der hessischen Staatskanzlei. #AbstandHalten pic.twitter.com/FSP4MQFv5O — Bodo Weissenborn (@_Straeuble) April 14, 2020

​Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha ammesso l'errore ed ha scritto un tweet di risposta, in cui ribadisce l'importanza delle misure di distanziamento sociale da adottare: mantenere le distanze, indossare la mascherina e, trovandosi un'altra volta in una situazione simile, "fare le scale".

Ganz klar: das geht besser. Auch mit Mundschutz Abstand halten. Und das nächste Mal einfach die Treppe nehmen. — Jens Spahn (@jensspahn) April 14, 2020

​Non si tratta del primo personaggio pubblico ad aver fatto una gaffe in materia di precauzioni durante l'epidemia da Covid-19. All'inizio dell'ermegenza, la dottoressa Sara Cody del Dipartimento di Sanità Pubblica della Contea di Santa Clara in California si era leccata le dita durante una conferenza stampa televisiva dove avvertiva e invitava le persone a non toccarsi la bocca per evitare di diffondere la malattia.