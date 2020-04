Coronavirus, la Danimarca riapre le scuole ma i genitori hanno paura

Il governo danese nelle scorse ore ha annunciato la riapertura di scuole e negozi in tutto il Paese, al termine di un mese di lockdown.

La misura, però, è destinata a far discutere con i genitori che sembrano essere sul piede di guerra per un allentamento delle restrizioni arrivato forse troppo presto.

Su Facebook, come riporta l'Indipendent, sono già tante le mamme e i papà ad esternare le proprie paure e ad esprimere il malcontento per quella che a molti appare una decisione volta a trattare le giovani generazioni come cavie da laboratorio.

In questo senso, non sono rari i gruppi di discussione, con titoli che alle volte non lasciano ben pochi dubbi (uno di essi è stato chiamato "Mio figlio non è un maialino di Guinea").

Complessivamente, da questa settimana sono circa 650.000 i bambini che ritorneranno dietro i banchi di scuola, mentre le università rimarranno chiuse così come chiese, cinema e centri commerciali.

L'11 marzo scorso la Danimarca è diventata il secondo Paese europeo ad imporre un lockdown totale al fine di contenere la diffusione del Covid-19.

Ad oggi, il bilancio ufficiale riporta circa 6,600 contagi e 299 vittime, ma il tasso di incidenza del nuovo agente patogeno decisamente più basso rispetto a quello dell'Europa centrale e meridionale.