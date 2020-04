Putin: "Il virus si può sconfiggere solo restando uniti"

Il capo dello Stato russo ha sottolineato l'importanza dell'unire gli sforzi per far fronte alla crisi sanitaria legata alla diffusione del Covid-19.

Per sconfiggere e debellare in maniera decisiva il coronavirus la comunità internazionale deve lottare unita, senza particolarismi di sorta.

Ad affermarlo, nel suo intervento alla Commissione Euroasiatica, è il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin:

"E' ovvio che l'unico modo per fronteggiare efficacemente la pandemia sia quello di unire gli sforzi della comunità internazionale. E sono proprio questi approcci di tipo collettivo che la Russia promuove su tutte le piattaforme multilaterali: all'ONU, al G20, alla Comunità degli Stati Indipendenti".

Il capo dello Stato ha poi ribadito la disponibilità della Russia di condividere la propria esperienza nella lotta al Covid-19 e che la comunità scientifica russa sta lavorando all'elaborazione di un vaccino:

"Non rimaniamo immobili di fronte ai problemi con i quali si stanno scontrando le altre nazioni a causa della pandemia. Cerchiamo di aiutare in primo luogo i Paesi più in difficoltà. Continueremo senza dubbio questo lavoro e daremo la nostra esperienza, ci scambieremo informazioni di carattere operativo. Abbiamo già detto che la Russia è molto attiva sull' elaborazione di medicinali e preparati per la lotta alla pandemia e anche sul vaccino. Questo lavoro sta andando avanti bene e spero che nel prossimo futuro potremo mostrarvi i risultati", ha concluso il presidente russo.

Ieri Putin aveva sottolineato l'importanza della coordinazione e della sinergia tra le istituzioni a livello federale e regionale per combattere efficacemente il Covid-19.

Contestualmente, il governo della Russia ha annunciato un piano di finanziamenti da 620 milioni di euro per i medici impegnati in prima linea nel gestire la pandemia.