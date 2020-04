Spagna, in aumento i decessi: 567 morti nelle ultime 24 ore per Covid-19

Migliore invece, la situazione dei contagi: per la prima volta dall'inizio della crisi sanitaria, l'incremento quotidiano di casi è inferiore al 2%.

Il ministro della Sanità di Spagna, Salvador Illa, ha annunciato il decesso di 567 persone a causa del nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore. Il dato odierno mostra un leggero aumento nel decessi, 50 in più rispetto a ieri, giornata in cui era stata toccata una delle soglie più basse dal 24 marzo. In totale, sale a 18.056 il numero delle vittime dell'infezione da Sars-Cov-2 nel Paese.

La situazione all'interno del Paese

Con 3.045 i positivi in più, oggi si è toccato il dato dei contagi più basso dall'inizio dell'emergenza. Ciò consolida la tendenza al ribasso delle cifre che la pandemia sta lasciando in Spagna, con un tasso di aumento giornaliero inferiore al 2%, rispetto al 15% di tre settimane fa. Il numero totale di casi confermati è pari a 172.541. Di questi, 67.504 persone hanno superato la malattia.

Il maggior focolaio di Spagna continua ad essere la comunità di Madrid, con 48.045 contagi e 6.568 decessi. Sono 902 i nuovi casi positivi e 145 i morti nelle ultime 24 ore. Restano ricoverate in ospedale in gravi condizioni 1.299 persone.

Segue la Catalogna, con 35.197 casi di positività, 3.666 decessi e 2.775 persone in terapia intensiva.

In tutto il mondo sono 1.920.985 le persone contagiate dal nuovo coronavirus. La Spagna è il secondo paese al mondo dopo gli Usa per numero di contagi, e il primo in Europa con 172.541 casi. Segue Italia con 159.516 casi, e Francia, con 137.877 contagiati.