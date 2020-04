Coronavirus, in India è 'nomemania': dopo i gemellini Corona e Covid ecco il piccolo Sanitiser

Corona, Covid e ora Sanitiser: in India è scoppiata una vera e propria 'nomemania' legata al Covid-19, con alcune coppie che scelgono i nomi per i propri neonati prendendo ispirazione dal virus.

In alcune regioni del mondo la pandemia di coronavirus sta stimolando la fantasia di tante coppie di genitori che, forse per esorcizzare la paura o forse per ottenere un po' di notarietà, si stanno davvero sbizzarrendo con delle scelte sui nomi dei loro figli tutte a tema Covid-19.

E' il caso dell'India, dove nello stato dell'Uttar Pradesh una coppia ha deciso di chiamare il proprio figlioletto Sanitiser (disinfettante in inglese).

I giovani coniugi hanno motivato la propria scelta spiegando che proprio il disinfettante è una delle armi più importanti da utilizzare nella lotta al nuovo agente patogeno e, in questo modo, hanno deciso a modo loro di rendergli merito.

In un video, condiviso su Twitter, il padre del neonato ha cercato di spiegare la scelta ai media:

"Il disinfettante ci aiuta a lottare contro il coronavirus e mio figlio è nato durante la quarantena. Il nome ci ricorderà sempre che siamo sopravvissuti alla pandemia ed è anche il nostro umile contributo agli sforzi del primo ministro Narendra Modi di combatterere il coronavirus nel Paese.

A couple in UP's Saharanpur district has named their new born "Sanitizer". pic.twitter.com/COdSw92Jxg — Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 13, 2020

La scorsa settimana, sempre in India, un'altra giovane coppia era salita all'onore delle cronache per la propria scelta di chiamare i propri gemellini Corona e Covid, sempre 'in onore' alla lotta al coronavirus.

In India, alla fine dei 21 giorni di lockdown previsti dal governo, il bilancio parla di oltre 9000 casi di infezione da Covid-19 e di almeno 308 vittime causate dall'agente patogeno.