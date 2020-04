Coronavirus, la Francia estende il lockdown all'11 maggio

Il presidente francese Emmanuel Macron ha comunicato in un messaggio alla popolazione francese che il lockdown dovrà continuare fino all'11 maggio.

"Il regime di auto-isolamento continuerà fino a lunedì 11 maggio", ha comunicato Macron nel messaggio alla tv, osservando che tali misure consentiranno di "agire in modo efficace".

"Questa è una condizione necessaria per rallentare la diffusione del virus, trovare i posti necessari in terapia intensiva e consentire al nostro personale medico di guadagnare forza. [...] Finora, l'epidemia nel paese non è stata posta sotto controllo. Dobbiamo continuare i nostri sforzi (per contenere la diffusione del virus, ndr) e continuare a rispettare le regole", ha continuato Macron.

L'espoir renaît. Mais rien n'est acquis. Le confinement doit continuer jusqu'au lundi 11 mai. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2020

​Dopo l'11 maggio le autorità inizieranno a riportare gradualmente il paese alla vita normale. In particolare, una delle priorità è riaprire tutte le istituzioni educative. Le aziende che sono in grado di lavorare nel rispetto delle attuali norme sanitarie dovrebbero continuare a farlo. "Il paese continua a vivere" ha assicurato Macron.

Il capo di stato francese ha promesso che lavorerà per fornire ulteriore assistenza alle imprese e ai segmenti meno benestanti della popolazione. In particolare, intende aiutare gli hotel, i ristoranti e il settore turistico, in quanto non saranno in grado di riprendersi rapidamente dalla crisi.

​Per quanto riguarda l'estero, Macron ha avvertito che i confini con gli altri paesi "rimarranno chiusi fino a ulteriori ordini." Gli eventi pubblici su larga scala in Francia saranno vietati fino almeno a metà luglio.

In Francia ci sono stati quasi 15 mila decessi a causa del virus. La Direzione generale della salute afferma che il Paese ha raggiunto il picco, ed ora si trova sul plateau epidemiologico e il paese si sta preparando all'uso della mascherina di massa.

Il 16 marzo le autorità francesi hanno annunciato un regime nazionale di auto-isolamento come misura per combattere la diffusione del coronavirus. Tutti i negozi tranne quelli di alimentari e farmacie sono stati chiusi in tutto il paese.

I servizi di acquisti online con consegna a domicilio hanno continuato a funzionare senza restrizioni, ma caffè, ristoranti e cinema sono stati chiusi. Inizialmente era previsto che le misure fossero in vigore fino al 31 Marzo. Tuttavia, hanno deciso poi di estenderle fino al 15 aprile.