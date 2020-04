Gesto di solidarietà ai medici: Cristo Redentore di Rio de Janeiro “vestito” con un camice – Video

L’effetto è stato raggiunto grazie alle illuminazioni. Il video mostra come sulla statua all’inizio appare un camice bianco, poi un fonendoscopio e in seguito vengono proiettate le parole di gratitudine in diverse lingue, incluso l’italiano.

Come hanno dichiarato nell'arcidiocesi di Rio de Janeiro, la speciale cerimonia pasquale ha avuto l’obiettivo di mandare un messaggio "di speranza e sostegno in questo difficile momento di pandemia globale".

A causa della chiusura delle chiese per via delle misure anti-contagio in vigore, il cardinale Orani Joao Tempesta ha tenuto la messa di Pasqua in totale solitudine ai piedi della statua ad un'altitudine di 709 metri sul livello del mare.

In Brasile sono stati finora accertati 22.318 casi di contagio da coronavirus, un dato complessivo che include 20.904 positivi, 173 guariti e 1.241 deceduti.