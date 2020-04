Spagna, scende a 517 il numero dei morti per COVID-19

A poco più di dieci giorni dal picco di morti, i 950 decessi in un giorno registrati il 2 aprile, la Spagna registra lunedì un incoraggiante ribasso delle morti per COVID-19, 517 nelle ultime 24 ore. Il dato di oggi sembra essere la conferma di una diminuzione dell'epidemia e lascia intravedere l'uscita dal tunnel: le vittime giornaliere superano di poco il 3%, rispetto al 30% toccato nella fase più acuta.

Con il dato di oggi sale a 17.489 il totale dei decessi, mentre i casi totali aumentano a 169.496, 3.477 in più rispetto a ieri. Aumenta anche il numero dei guariti 64.727.

Riapertura dei settori non essenziali

Lunedì 13 aprile è il giorno della riapertura parziale e del ritorno dei cosiddetti lavori non essenziali. Si tratta di tutti i lavoratori rimasti a casa con il decreto del 30 marzo con scadenza al 9 aprile, con cui si sospendevano sotto retribuzione alcune attività lavorative, stabilendo il recupero delle ore a fine anno, da parte dei lavoratori.

España sigue en fase de confinamiento. Sin embargo, hoy algunos trabajadores/as de las actividades permitidas se reincorporan a sus puestos de trabajo.



Si es tu caso, recuerda seguir estas recomendaciones para cuidar tu salud y la de los demás:#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/fHvfKdJ1Kq — Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 13, 2020

​Per prevenire il ritorno dei contagi il governo distribuirà 50 milioni di mascherine riutilizzabili nelle stazioni di metro, bus, treni, etc. In alcune regioni del paese il rientro e previsto per domani, in quanto in alcune località il lunedì di Pasqua è considerato festivo.

Le misure di contenimento saranno in vigore sino al 26 di aprile, anche se si pensa a una ulteriore proroga di 15 giorni.