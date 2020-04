Coronavirus, governo russo stanzia 620 milioni di euro ai medici

Il premier del governo russo ha reso noto che il bonus in busta paga interesserà tutte le categorie sanitarie ed in particolare quelle impegnate in prima linea nella lotta al coronavirus.

Il premier russo Michail Mishustin ha annunciato un finanziamento complessivo da 620 milioni di euro (50 miliardi di rubli) da destinare ai pagamenti aggiuntivi per i medici.

A beneficiare della misura, preannunciata dal capo dello stato Vladimir Putin nei giorni scorsi, saranno in primo luogo i dottori e il personale sanitario impegnato nella lotta al Coronavirus.

Nel dettaglio, i medici degli ospedali riceveranno un bonus pari a circa 1.000 euro, mentre per quanto riguarda il resto del personale sanitario, comprendente infermieri, autisti delle autoambulanze, la cifra oscillerà tra i 300 e i 600 euro netti in busta paga di aumento.

I numeri del Covid-19 in Russia

Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati confermati 2.558 nuovi casi di infezione da coronavirus in 62 regioni, ha riferito il centro operativo per la lotta alla diffusione della malattia. Il numero totale dei casi in Russia è salito a 18.328.

Sono invece 18 i nuovi decessi di pazienti risultati positivi al coronavirus, con il bilancio totale delle vittime che è salito a 148.

Continuando, nella giornata appena trascorsa sono state dimesse 179 persone, per un totale di 1470 guariti dall'inizio della pandemia.