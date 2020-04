Andrea Bocelli in concerto nel Duomo deserto

Andrea Bocelli in concerto nel Duomo di Milano in occasione della Santa Pasqua.

Musica per la speranza. Questo il messaggio all'Italia ed al mondo intero del concerto di Andrea Bocelli dal Duomo di Milano. Il famoso cantante lirico italiano ha accettato l'invito della città meneghina per regalare al mondo intero un momento di fratellanza in questi giorni difficili.

“Nel giorno in cui celebriamo la fede nella vita che trionfa, sono onorato e felice di rispondere "Si" all'invito della Città e del Duomo di Milano. Credo nella forza di pregare insieme. Credo nella Pasqua Cristiana, un simbolo universale di rinascita di cui ognuno - che sia credente o meno - ha bisogno in questo momento. Grazie alla Musica trasmessa dal vivo, che unisce milioni di mani giunte ovunque nel mondo, abbracceremo il cuore pulsante di questa Terra ferita, questa forgia internazionale che è ragione dell'orgoglio italiano. La generosa, proattiva, generosa Milano e tutta l'Italia torneranno, e molto preso, ad essere un modello vincente, motore di un rinascimento che tutti noi auspichiamo." - con queste parole Bocelli presenta il proprio concerto.

Andrea Bocelli, con la fondazione che porta il suo nome è coinvolto in una raccolta fondi per l'acquisto di strumentazione medica da destinare al Covid Hospital di Camerino, nelle Marche.