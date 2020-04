Coronavirus, Pompeo conferma aiuti di Washington all'Italia con coinvolgimento militari Usa

Il capo della diplomazia statunitense Mike Pompeo ha confermato che l'America fornirà assistenza all'Italia, uno dei più stretti alleati e amici, per fronteggiare le dure conseguenze della diffusione del coronavirus, emerge da una nota a sua firma pubblicata sul sito del Dipartimento di Stato.

"Durante questi tempi difficili gli Stati Uniti lavorano in solidarietà con i nostri partner e alleati per fornire assistenza umanitaria ai Paesi che ne hanno bisogno per prendere tutte le misure possibili per combattere la diffusione del coronavirus. L'Italia, uno dei nostri più stretti alleati e amici, è stata in prima linea nella lotta contro COVID-19, apprezziamo la trasparenza dell'Italia e abbiamo sostenuto gli sforzi eroici per contenere il virus e aiutare la gente colpita a riprendersi. Gli effetti dell'epidemia in Italia sono stati particolarmente devastanti, esprimiamo la nostra più grande vicinanza alle famiglie e amici che hanno perso i propri cari", ha scritto il segretario di Stato.

Pompeo ha rilevato che l'assistenza gode dell'approvazione del presidente Trump e includerà anche le organizzazioni non governative internazionali (Ong), tra cui quelle religiose.

"Identificheremo le forniture militari in eccesso e incoraggeremo le donazioni dal settore privato", ha aggiunto.

Il segretario di Stato ha riferito che nell'assistenza sarà coinvolto il personale militare di stanza nelle basi italiane, specificando che i militari potranno fra l'altro "fornire servizi di telemedicina, agevolare il trasporto e il montaggio di ospedali da campo ed equipaggiamenti, curare pazienti di COVID-19 e facilitare il trasporto di rifornimenti, carburante e beni alimentari".

Il capo della diplomazia statunitense ha inoltre affermato che questi aiuti aiuteranno la ripresa economica.

"Questa assistenza critica non solo aiuterà il popolo italiano, ma rafforzerà anche il commercio globale e le catene di approvvigionamento. Siamo tutti insieme e solo attraverso la trasparenza, la cooperazione e il sostegno reciproco saremo in grado di sconfiggere COVID-19", ha rimarcato Pompeo.