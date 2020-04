Ronaldo si unisce alla campagna della Croce Rossa: "Facciamo tutto il possibile per aiutare"

Ronaldo ha pubblicato due foto sui suoi account Twitter e Instagram: in una il giocatore posa con una maschera stilizzata con la bandiera del Portogallo, la sua terra natale; in un altro indossa la maschera con i colori della bandiera italiana, è dove sta continuando la sua carriera al momento.

"In questo momento difficile per il nostro mondo, è importante unirci e sostenerci a vicenda. Facciamo tutto il possibile per aiutare", ha scritto il calciatore nella didascalia delle foto e ha aggiunto l'hashtag #beyondthemask.

#beyondthemask è una campagna della Croce Rossa per raccogliere fondi per la lotta contro il coronavirus. Anche altri giocatori famosi, come Alessandro Del Piero e Paolo Maldini, hanno partecipato alla campagna.

A livello globale, finora sono stati confermati oltre 1,7 milioni di casi di infezione da coronavirus, tra cui oltre 100.000 decessi.