L'isola dei sogni di Trump, la Groenlandia, è libera dal coronavirus

Finora il Coronavirus ha ucciso oltre 100.000 persone in tutto il mondo, penetrando in quasi ogni angolo del nostro pianeta. Tuttavia, alcune parti del mondo si è riusciti a prevenire la diffusione attiva del virus con l'aiuto di severe misure di quarantena.

All'11 aprile in Groenlandia, territorio autonomo sotto la corona danese, che Donald Trump aveva sperato di acquistare, non si registrano più casi attivi di coronavirus. Undici persone che in precedenza erano risultate positive al test per il coronavirus sono da allora guarite e finora non sono stati segnalati nuovi casi di COVID-19 sul territorio, secondo l'ufficio medico nazionale in Danimarca, come citato da Inquisitr. Tuttavia, alcuni risultati dei test sono ancora in sospeso nell'isola, che ospita circa 57.000 persone.

Secondo un precedente rapporto di EUobserver, tutti i precedenti casi di coronavirus sono stati registrati nella capitale della Groenlandia, Nuuk, che è stata chiusa da qualche tempo per le persone che possono entrare o uscire senza un permesso speciale. L'isola ha imposto rigide restrizioni di viaggio in tutto il territorio, con alcuni movimenti consentiti solo tra piccole città e villaggi.

“Venerdì saranno due settimane che stiamo attenti e ancora nessuno qui mostra segni di malattia. Se nessuno è infetto, penso che sarà sensato allentare la situazione e stare insieme qui a Saattut, ma non so quale sia il piano. Forse allenteranno le restrizioni dopo Pasqua”, ha detto a EUobserver Apollo Mathiassen, un pescatore locale del villaggio di Saattut.

Nel frattempo, nel Regno di Danimarca sono stati registrati oltre 6.000 casi di infezione, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University l'11 aprile, e 247 cittadini sono deceduti per COVID-19 finora.

La Groenlandia ha mantenuto a lungo uno status coloniale all'interno della Danimarca, ma nel 1979 gli fu concesso l'autogoverno sui suoi affari interni, con Copenaghen che conserva la responsabilità degli affari esteri e militari dell'isola, nonché delle questioni costituzionali.

La Groenlandia ha attirato l'attenzione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, affermando che l'isola avrebbe potuto rappresentare una grande aggiunta agli Stati Uniti. Lo scorso agosto, una serie di notizie dei media aveva suggerito che Trump stava pensando alla possibilità di acquistare l'isola più grande del mondo. Il presidente in seguito ha confermato di avere un interesse "strategico" nell'acquisizione della Groenlandia, ma che non ha riscontrato che il problema fosse urgente in quel momento.

Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha risposto definendo "assurda" l'idea di vendere l'isola autonoma agli Stati Uniti e sostenendo che la Groenlandia non era "in vendita", il che ha spinto Donald Trump a cancellare la sua visita a Copenaghen, prevista da settembre 2019. Ha anche chiamato il primo ministro danese "cattivo" dopo il rifiuto della sua potenziale offerta. I due alleati della NATO sono comunque riusciti a rimediare poco dopo lo scandalo della Groenlandia e discutere al telefono questioni più urgenti. Tuttavia, la visita di Trump in Danimarca non è più avvenuta alla fine.