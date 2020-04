L'area Schengen potrebbe essere chiusa prima della caduta, ha affermato Macron

Come uno dei partecipanti alla riunione ha spiegato a BFM, il leader francese Emmanuel Macron ha osservato che il decorso della malattia è diverso in ogni paese. Non ha escluso che quando la situazione nel mondo nel suo insieme si stabilizzerà, in alcune regioni si verificherà una nuova epidemia.

In precedenza, la Commissione europea aveva raccomandato ai paesi Schengen di prolungare la durata delle restrizioni sui viaggi opzionali verso l'Unione europea fino al 15 maggio.

Il 16 marzo Macron ha annunciato la chiusura dei confini dello spazio di Schengen per 30 giorni a causa della diffusione del coronavirus in Europa.

In Francia dall'inizio della pandemia sono stati registrati 124.869 casi dell'infezione tra cui 13.197 vittime.