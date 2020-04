Oltre 100mila morti nel mondo, USA supera 500mila casi e prepara memorandum Italia

Nel mondo superata la triste soglia dei 100mila morti a causa della pandemia da Covid-19, sono 102.782 i decessi secondo i dati aggiornati in tempo reale dal Centro CSSE della Johns Hopkins University.

E gli Stati Uniti d’America, con 501.609 casi confermati, si avvia a superare il bollettino di guerra dell’Italia. Solo nella giornata di ieri gli USA hanno pianto 2.100 vittime. Hanno fatto il giro del mondo le immagini della fossa comune sull’isola di Hart Island dove lo Stato di New York seppellisce i morti non reclamati.

I decessi negli USA salgono quindi a 18.777, mentre i guariti sono 29.183. Il grosso delle perdite si concentra nella città di New York con 5.820 decessi, ma è tutto lo Stato di New York a soffrire le maggiori perdite con 723 morti a Nassau, 414 a Suffolk e 389 a Westchester.

Trump e il memorandum per assistere l’Italia

Donald Trump ha firmato il ‘Memorandum on providing Covid-19 assistance to the Italian Republic’, in cui si legge che “l’Italia è uno dei più stretti e vecchi alleati ed è stata devastata dalla pandemia da Covid-19, che ha già reclamato più di 18mila vite.”

“Il Governo dell’Italia ha chiesto l’assistenza degli USA”, si legge ancora nel memorandum firmato dal presidente degli USA.

Il supporto degli USA avverrà attraverso le organizzazioni non governative presenti in Italia e che in questi mesi supportano il Governo italiano nella lotta al Covid-19, oltre alle organizzazioni pubbliche e a quelle “di fede”.

L’individuazione delle Ong, si legge nel memorandum, sarà effettuata attraverso l’ambasciata USA in Italia e l’ambasciata USA presso la Santa Sede e attraverso la missione USA presso le Nazioni Unite a Roma.