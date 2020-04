COVID-19, Regno Unito: quarantena potrebbero restare in vigore a tempo indefinito

Mentre il governo del Regno Unito elabora piani per iniziare gradualmente a portare il paese fuori dalla quarantena a maggio, i protocolli di distanziamento sociale per frenare la diffusione di COVID-19 potrebbero dover restare in vigore "a tempo indeterminato", riferisce The Telegraph.

Preoccupati del fatto che il coronavirus potrebbe richiedere più tempo per essere debellato, i ricercatori stanno suggerendo a Whitehall di incoraggiare il paese ad adattarsi ai cambiamenti a lungo termine dello stile di vita che ridurrebbero efficacemente il contatto umano fino a quando non sarà stata trovata una vaccinazione efficace.

Delle misure come il telelavoro potrebbero dover rimanere in vigore a tempo indeterminato di fronte alla persistente minaccia del virus e per combattere future epidemie.

Resta inteso che mentre il Regno Unito inizia ad allentare le attuali misure diquarantena, ai britannici verrà chiesto di limitare le interazioni come visitare amici e parenti e aderire volontariamente a tali misure di distanziamento sociale come lavorare da casa per molti mesi o addirittura anni, nella speranza che ciò fermerà l'emergere di una seconda ondata del virus respiratorio.

Attualmente, si ritiene che il governo stia considerando di aprire le scuole prima, intorno all'inizio di giugno, nella speranza che gli alunni possano tornare ai loro studi dopo il semestre estivo.

Il Telegraph cita una fonte governativa che suggerisce che dovrebbero essere prese misure per ridurre il contatto tra i bambini.

"Anche se torneranno, dovrà essere messa in atto una misura di distanziamento sociale, ed è difficile farlo in una classe di 30 bambini. Significherebbe che non potranno stare insieme tutti allo stesso tempo. Bisognerà concentrarsi sui gruppi chiave dell'anno, come i 10 anni e i 12 anni”, afferma la fonte.

Con l'attenuazione che dovrebbe essere seguita dall'apertura di negozi, agli anziani e ai soggetti vulnerabili della popolazione verrebbe comunque chiesto di rimanere a casa più a lungo.

Il bilancio delle vittime di venerdì

Il Regno Unito ha registrato la peggiore mortalità giornaliera dal coronavirus il 10 aprile, con 980 morti negli ospedali del paese, portando il totale delle vittime a 8.958.

Nonostante i dati ufficiali suggeriscano che i ricoveri ospedalieri potrebbero appiattirsi e suggeriscono che le cifre scenderanno a Londra, l'epidemia potrebbe raggiungere il suo apice questo fine settimana, secondo quanto riferito dai consulenti scientifici, di conseguenza questi ultimi stanno esprimendo maggiore cautela.