Il messaggio criptico di Elon Musk su Twitter lascia riflettere gli utenti della rete

Il proprietario di Tesla in precedenza aveva deriso le paure riguardo la pandemia di COVID-19, twittando che "il panico del coronavirus è stupido". L'epidemia ha messo in crisi l'economia globale, costringendo molti a lavorare da casa e molti altri alla disoccupazione, danneggiando i mercati di tutto il mondo.

Elon Musk, fondatore di SpaceX e Tesla, ha twittato un meme che mostra un asteroide che si schianta sulla Terra mentre un astronauta sulla luna esclama: "Oh Dio, l'economia!", Aggiungendo una misteriosa didascalia "Ma in realtà". Il meme è apparentemente dedicato a sottolineare l'assurdità di fare soldi rispetto alla compassione umana durante la pandemia del coronavirus. Il tweet di Musk ha spinto alcuni utenti a indovinare il motivo per cui il miliardario ha condiviso il meme usando quelle parole precise.

​Alcuni utenti hanno offerto la propria versione dei meme asteroidi.

A marzo, Musk ha deriso le paure del coronavirus, twittando che era "stupido". Tesla ha interrotto la produzione presso il suo principale stabilimento di produzione automobilistica a Fremont, in California, il 23 marzo, a causa della pandemia, che ha visto i lavoratori ricevere stipendi nettamente ridotti o in alcuni casi del tutto assenti.