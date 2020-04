Putin: la Russia continuerà a collaborare con USA su esplorazione spaziale e COVID-19

Il governo russo continuerà a cooperare con gli Stati Uniti sull'esplorazione dello spazio e si impegnerà ulteriormente a sostenere il programma di sviluppo dei viaggi spaziali con equipaggio, ha detto venerdì il presidente russo Putin.

Nella sua videochiamata con gli astronauti della ISS, il presidente ha affermato che l'esplorazione dello spazio rimane un simbolo dello sviluppo umano che crea nuove opportunità.

Putin ha anche parlato dell'attuale pandemia di COVID-19, affermando che la Russia continuerà a cooperare con gli Stati Uniti per combattere la diffusione del nuovo coronavirus.

“La Russia ha una vasta esperienza nella cooperazione internazionale nello spazio. Siamo lieti che i nostri specialisti lavorino con successo al programma ISS con colleghi degli Stati Uniti, una delle principali potenze spaziali. Questo è un chiaro esempio del partenariato collettivo dei nostri paesi a beneficio di tutta l'umanità. Allo stesso modo, stiamo cercando di cooperare su questioni urgenti: come la lotta contro la pandemia e la situazione sui mercati mondiali", ha detto Putin.

Si è anche congratulato con l'equipaggio per l'imminente Giornata della cosmonautica, celebrata in Russia e nelle ex repubbliche sovietiche il 12 aprile.

La videochiamata di Putin è stata fatta dopo che i cosmonauti russi Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner e l'astronauta americano Chris Cassidy sono arrivati ​​alla Stazione Spaziale Internazionale dopo aver volato a bordo di un veicolo spaziale Soyuz giovedì.