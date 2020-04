Più di 30 paesi hanno chiesto alla Russia di inviare ventilatori polmonari

La Russia ha ricevuto numerose richieste da altri paesi per la fornitura di apparecchi di ventilazione polmonare. dice il vice capo del Ministero dell'Industria e del Commercio della Russia.

"Vogliamo sfruttare questa situazione per entrare nei mercati internazionali. Crediamo di avere tutto il necessario per concentrare le nostre capacità, il potenziale, non solo nel campo dei ventilatori, ma anche in altri dispositivi medici complessi, per creare un programma speciale entro la fine dell'anno", ha affermato, aggiungendo che il Ministero dell'industria e del commercio, nonché il Ministero dello sviluppo economico e Rosstandart sono pronti a fornire sostegno.

Secondo Bocharov, le imprese stanno aumentando la produzione di attrezzature mediche", come durante la Grande Guerra Patriottica". Ad aprile, la produzione dovrebbe essere aumentata otto volte, a maggi, di 25 e a giugno, del 30.

Il vice ministro ha aggiunto che verrà creato un consorzio di sviluppatori e produttori sulla base dei risultati del consiglio scientifico e tecnico sulla tecnologia medica. Il suo compito sarà quello di creare una linea di apparecchiature domestiche in tutte le aree critiche basate su un'unica piattaforma digitale.

In precedenza, il primo vice ministro dell'Industria e del commercio Sergey Tsyb ha riferito ai giornalisti che ad aprile la Russia ha in programma di produrre 500 dispositivi di ventilazione, a maggio, 2500 e a giugno 3000.

La pandemia di coronavirus COVID-19 ha colpito quasi tutto il mondo. Secondo gli ultimi dati dell'OMS, oltre 1,4 milioni di persone sono state infettate, quasi 86 mila sono morte. In Russia sono stati identificati 11.917 pazienti con coronavirus, 94 persone sono morte, quasi 800 guarite.