Coronavirus, Russia: contagi salgono a 11.917 (+1.786), 94 vittime (+18) e 795 guariti (+97)

In Russia, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.786 casi di coronavirus, secondo quanto riferito dalla sede operativa per combattere la diffusione del coronavirus.

Si aggiunge che oggi in totale Russia sono stati registrati in totale 11.917 casi di infezione da coronavirus.

Sono deceduti 18 pazienti infettati dal coronavirus nelle ultime 24 ore portando il numero totale delle vittime a 94.

Altre 97 persone si sono riprese da COVID-19 e sono state dimesse nelle ultime 24 ore nella Federazione Russa. Si aggiunge che per l'intero periodo dell'epidemia in Russia 795 persone sono state dimesse in tutto.