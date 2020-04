Abitante di Wuhan ritiene la città dove è nato il coronavirus "il posto più sicuro al mondo"

Ieri le autorità cinesi hanno rimosso completamente il blocco dei trasporti ed hanno permesso alle persone di lasciare Wuhan, rimasta tagliata fuori dal mondo per 76 giorni sullo sfondo delle misure di contenimento del coronavirus.

"Credo che Wuhan sia probabilmente il posto più sicuro al mondo, perché il sistema di controllo, così come la mobilitazione del sistema di difesa civile, è ancora al più alto livello di risposta. Dopo il battesimo del fuoco della Seconda Guerra Mondiale, l'esercito sovietico è diventato ancora più forte di quanto non fosse prima del conflitto, è una legge oggettiva", ha detto l'uomo nell'intervista.

Secondo lui, dato lo stato dell'attuale sistema di controllo, in caso di una seconda epidemia di portata simile, la risposta sarà completamente diversa ed i singoli casi di infezione saranno sotto controllo.

Parlando di quanto sia stato difficile vivere così tanto tempo in isolamento, l'uomo ha notato che ci vuole tempo per abituarsi.

"L'esperienza di isolamento di Wuhan e dei suoi residenti è degna di essere presa in prestito da altri. Non è una questione semplice, è un problema su come aumentare l'efficienza dall'isolamento e risolvere il problema delle relazioni familiari", ha aggiunto l'impiegato della scuola.

Dal 23 gennaio Wuhan è stata tagliata fuori dalla Cina e dal resto del mondo per il focolaio di coronavirus. La notte dell'8 aprile le autorità hanno aperto strade che conducono dalla città ed hanno permesso alle persone di partire in auto. Quelli che sono usciti sono principalmente residenti di altre province che sono rimasti bloccati in città, così come gli abitanti di Wuhan che lavorano in altre province.