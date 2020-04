Thailandia: una donna viene infettata dal coronavirus una seconda volta

Di ritorno dall'estero all'inizio di marzo, una donna di 38 anni tailandese si era ammalata e si era recata da un medico a Bangkok il 12 marzo. Il test per coronavirus aveva dato un risultato positivo e la paziente aveva trascorso poco più di due settimane in uno degli ospedali della capitale. Una volta guarita è stata dimessa dopo una tripla analisi negativa per il COVID-19.

Ritornando nella sua provincia natale di Chaiyaphum alla fine del mese, il 4 aprile, la donna è andata di nuovo dal dottore con sintomi di raffreddore. Il test per coronavirus questa volta si è rivelato di nuovo positivo, ed è stata ricoverata in ospedale nel reparto infettivo di uno degli ospedali provinciali, dove sta facendo un nuovo trattamento.

"Questo è un caso strano, ma è confermato dalla documentazione medica e dalla testimonianza di medici di un ospedale di Bangkok durante un'indagine epidemiologica", ha dichiarato il capo del dipartimento sanitario provinciale di Chaiyaphum.

Il coronavirus praticamente non ha influenzato Chaiyaphum. Dall'inizio dell'epidemia, nella provincia sono stati segnalati solo quattro casi di infezione, tra cui una donna che si è ammalata due volte.

Secondo gli ultimi dati, in Thailandia, dall'inizio dell'insorgenza dell'epidemia di infezione da coronavirus, sono stati registrati 2.423 casi di infezione, 940 persone sono state completamente guarite, 32 pazienti sono deceduti.