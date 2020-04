Bogotà, Polizia: restate a casa v’intratteniamo noi al ritmo di zumba – Video

A Bogotà la polizia intrattiene le persone che restano in casa al tempo del nuovo coronavirus con la zumba. "reparti speciali" sono stati incaricati di ballare la zumba in strada, a distanza di sicurezza.

La polizia di Bogotà, in Colombia, ha istituito un apposito “reparto” specializzato per intrattenere i cittadini mentre restano a casa. Squadre di poliziotti si schierano nei quartieri e fanno ballare le persone affacciate ai balconi al ritmo di zumba.

Dotati di un microfono per insegnare i passi e di due casse audio per diffondere la musica, i poliziotti di Bogotà si reinventano per trattenere a casa una popolazione che non ama restare ferma.

La quarantena con la zumba a Bogotà

L’iniziativa ha un carattere d’intrattenimento ma anche salutista, perché ha l’obiettivo di far praticare attività motoria alle persone che trascorrono la lunga quarantena in casa, senza poter passeggiare e muoversi.

Video la polizia di Bogotà balla la zumba

“La vita è un carnevale – dice l’istruttore di zumba della polizia Jhonny Pico – e questo è tutto, le persone cercano di superare questa quarantena in modo positivo e gioioso, condividendo sempre con i loro cari e avendo il miglior atteggiamento possibile”.