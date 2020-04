Ammalarsi o morire di fame: la dura scelta delle prostitute francesi davanti al COVID-19

Anche se in Francia le prostitute possono svolgere regolarmente il loro lavoro, la situazione legislativa non permette alla maggior parte di loro di si sono ritrovate ora in una situazione tragica a causa dell'epidemia di coronavirus. Infatti non c'è sicurezza sociale, né sussidi di disoccupazione come in Germania.

Le prostitute francesi stanno lottando per far quadrare i conti tra la pandemia di COVID-19 ora si ritrovano tra due fuochi: rifiutare i clienti e rischiare di infettarsi. Chi perde il proprio reddito, finisce per strada, alcune vengono multate perché sono stati vietati gli spostamenti. Nel frattempo, la Francia ha esteso il blocco oltre il 15 aprile, dato che il numero di casi confermati e morti è aumentato di oltre 110.000 e 12.000 rispettivamente.

Già "non eravamo sicure del futuro, ora è un vero disastro".

Anche prima dell'implementazione delle misure di quarantena, l'industria del sesso francese stava attraversando momenti difficili a seguito dell'adozione delle leggi che reprimevano "la professione più antica del mondo". Dall'aprile 2016 un cliente può essere multato da € 1.500 a € 3.750, il che ha portato a una riduzione del numero di coloro che cercano di ottenere "servizi sessuali".

"Da allora, abbiamo lavorato in condizioni sempre più instabili, il che ci impedisce di risparmiare denaro nel caso in cui dovessimo prenderci una pausa dal lavoro", afferma Anais de Lenclos, prostituta, portavoce del sindacato STRASS (Syndicat du Travail du Sexe).

Le prostitute nell'osservare la quarantena per proteggere la loro salute e la salute dei loro clienti, sono finite senza alcun reddito. Per molte di loro questo significa non avere soldi per pagare vitto e alloggio.

"Non eravamo sicure del futuro, e ora è un vero disastro. Ho esempi specifici. Ad esempio, alcune che vivono in hotel e pagano le loro stanze ogni giorno oggi sono finite per strada", sottolinea de Lenclos.

Coloro che riprendono il loro lavoro non si sentono al sicuro neanche vista la drastica situazione sanitaria: "In realtà, è impossibile mantenere la distanza sociale, rimanere in condizioni sanitarie ottimali", sottolinea Anais.

Tuttavia, secondo lei, hanno poca o nessuna scelta mentre affrontano un dilemma: o essere infettati o finire per strada e morire di fame.

Sebbene il Ministero dell'Economia francese abbia annunciato un pacchetto speciale di aiuti di € 1.500 per i lavoratori indipendenti che perdono reddito a causa del blocco COVID-19, le prostitute non figurano nell'elenco.

"In Francia, la situazione legale per le prostitute è piuttosto complicata: abbiamo il diritto legale di lavorare, dichiarare il reddito e pagare le tasse... Tuttavia, non abbiamo sicurezza sociale; non ci sono né sussidi di disoccupazione né prestazioni sociali a pieno titolo. Misure di sostegno per i microimprenditori si applicano a pochissime di noi perché abbiamo una situazione specifica", elabora la prostituta, sottolineando che "questo è inaccettabile".

Anais sottolinea che, diversamente dalla Francia, tutte le prostitute dichiarate in Germania hanno ricevuto una lettera ufficiale dallo stato, come tutti gli altri lavoratori. Durante l'introduzione della quarantena, le autorità francesi hanno semplicemente trascurato i problemi di coloro la cui situazione non è "classica" con un contratto di affitto ufficiale, lavoro e stipendio.

Anais, che fa la prostituta da 9 anni, ha subito un intervento chirurgico a gennaio e ha pianificato il suo budget in modo da non lavorare fino alla fine di marzo. Ora sta finendo i soldi. "Non so quando dovrò riprendere a lavorare. Non voglio tornare al lavoro; sono preoccupata, vista la situazione sanitaria", dice.