Presidente serbo annuncia positività al coronavirus del figlio

"Quando tutto è iniziato, il mio Danilo ha detto che arrendersi non è un'opzione. Il mio primo figlio è contagiato dal coronavirus, il quadro clinico è che è stato portato in un ospedale per malattie infettive. Figlio, lo sconfiggerai anche tu. Tuo padre ti vuole bene e tutti ti adorano," Vucic ha scritto nel suo account ufficiale su Instagram, allegando una foto con il suo primogenito.

Danilo è il figlio maggiore di Vucic, è nato nel 1997 da sua ex moglie. Il presidente serbo ha anche un figlio e una figlia.

Il numero di vittime di COVID-19 in Serbia ha raggiunto 65 persone, mentre il numero di contagiati è di 2.666 persone.