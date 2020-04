Secondo Forbes è Kylie Jenner la più giovane miliardaria al mondo

L'imprenditrice, modella e star americana dei reality, Kylie Jenner, è per il secondo anno consecutivo la più giovane miliardaria al mondo secondo la rivista Forbes.

Jenner era entrata per la prima volta nella classifica a marzo del 2019, consolidando poi la propria posizione quando a novembre aveva venduto il 51% del suo marchio di cosmetici per 600 milioni di dollari. Grazie a quell’accordo, concluso poi a gennaio di quest’anno, il patrimonio della 22enne è stimato ora intorno agli 1,2 miliardi di dollari.

La fortuna della giovane miliardaria è stata tutta prodotta nel giro di pochi anni. Tutto è iniziato nel 2014, quando decise di sfruttare la propria immagine di modella e influencer per lanciare una linea di cosmetici. La prima serie di rossetti (15 mila pezzi) andò esaurita in pochi minuti. Kylie ampliò poi la propria attività amministrando con sapienza la propria immagine e giocando le carte dello show business aumentando di continuo le vendite.

​La ragazza ha superato in precocità di fortuna persino il fondatore del social network Facebook Mark Zuckerberg che aveva conquistato lo status di miliardario a 23 anni. Kylie è una delle poche miliardarie al mondo con meno di 30 anni, pare siano solo 10. Sette di questi per altro devono la propria fortuna ad eredità e patrimonio di famiglia, solo altri due hanno sfondato da soli, per altro a 29 anni.