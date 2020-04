COVID-19, veterinari britannici chiariscono quali gatti non dovrebbero essere fatti uscire di casa

I veterinari britannici non raccomandano di far uscire i gatti dalle case in cui vivono persone positive al coronavirus o in autoisolamento.

In precedenza i media britannici riportavano che gli esperti non raccomandavano di far uscire tutti i gatti domestici dalla propria abitazione per il pericolo di trasmissione del coronavirus. Oggi l'associazione dei veterinari del Regno Unito ha chiarito la raccomandazione.

"Non abbiamo raccomandato di non far uscire tutti i gatti. Solo i gatti delle famiglie infette o di persone in autoisolamento e solo se gli animali sono felici di rimanere a casa non dovrebbero esser fatti uscire. Alcuni gatti non possono rimanere a casa per stressanti ragioni mediche," si legge in una dichiarazione della presidente dell'associazione Daniella Dos Santos.

Secondo lei, al momento, sono noti solo un numero limitato di casi di infezione di animali con COVID-19 e molto probabilmente il virus è stato trasmesso all'animale dall'uomo.

"Non ci sono prove che gli animali domestici possano trasmettere COVID-19 ai loro proprietari... I cani potrebbero non mostrare sintomi, ma i gatti mostrano il quadro clinico della malattia. È imperativo che le persone non si facciano prendere dal panico per questo. Non ci sono prove che gli animali trasmettono il virus all'uomo ", ha affermato la presidente dell'associazione.

ONU chiede di vietare mercati di animali selvatici per evitare future pandemie

Le Nazioni Unite, per voce del capo della Convenzione sulla biodiversità dell'Onu Elizabeth Maruma Mrema, hanno chiesto di introdurre in tutto il mondo il divieto per i cosiddetti wet market, ovverosia quei mercati all'aperto dove sono venduti animali selvatici, vivi e morti, come quello di Wuhan, che sarebbe stato l'origine del Covid-19.