Cinque civili uccisi in un attacco terroristico nella Turchia sud-orientale - Autorità

Un attentato del PKK ha ucciso cinque civili nella Turchia sud-orientale.

"Oggi alle 06:30 [04:30 di Roma] nel distretto di Kulp, cinque residenti, che stavano guidando un auto in una zona boschiva per raccogliere legna da ardere, sono stati uccisi a seguito la deflagrazione di un ordigno esplosivo improvvisato installato da membri dell'organizzazione terroristica PKK. Le nostre forze di sicurezza hanno lanciato un'operazione per identificare e arrestare gli autori dell'attentato", hanno affermato le autorità in una nota.

A marzo, l'agenzia di stampa Anadolu ha riferito che Ankara intende costruire una base di droni nella provincia orientale di Erzurum per avviare operazioni contro i militanti curdi.

Il governo turco combatte contro il PKK dall'inizio dagli anni '80. Il PKK/YPG cerca d'instaurare uno stato autonomo curdo, anche in alcune parti della Turchia, un'aspirazione fortemente osteggiata da Ankara che ha organizzato raid anti-PKK da parte delle forze di sicurezza turche. L'esercito turco attacca anche le forze curde nel nord dell'Iraq e quest'ultimo ha motivato la sua operazione militare nel nord della Siria con la lotta contro i terroristi curdi.

Sebbene le parti abbiano firmato un accordo di cessate il fuoco in 2013, il conflitto armato è ripreso due anni dopo a seguito di numerosi attacchi terroristici presumibilmente commessi da militanti del PKK.