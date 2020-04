Petrolio: dumping prezzi di Riad non ha funzionato, Arabia Saudita indice riunione OPEC+

Esperti internazionali del mercato dell'energia affermano che il gioco di potere di Riad non è andato in porto e che è tempo di un accordo congiunto USA-Arabia Saudita-Russia per il mercato in crisi.

In precedenza l'Arabia Saudita ha indetto una riunione di emergenza dell'OPEC+, poiché i prezzi del petrolio hanno toccato il minimo degli ultimi 18 anni alla fine di marzo, dopo le esortazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a stabilizzare il mercato petrolifero globale.

Poiché i prezzi dell'indice WTI di riferimento (West Texas Intermediate, un tipo di petrolio estratto in Texas che funge da benchmark per i prezzi del greggio) hanno raggiunto i 20 dollari al barile, i produttori statunitensi di scisto hanno sollecitato l'amministrazione Trump a introdurre misure punitive nei confronti dei responsabili del dumping (trattasi della vendita di un bene all'estero a un prezzo inferiore rispetto a quello di vendita o produzione rispetto allo stesso prodotto sul mercato di origine al fine di accaparrarsi nuove fette di mercato).

Giovedì, a seguito di una telefonata tra il presidente Donald Trump e il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman, Riad ha invitato il gruppo OPEC+ a tenere una riunione. Secondo quanto riferito, la conferenza, inizialmente prevista per il 6 aprile, è stata rinviata all'9 aprile. Nel frattempo, esperti internazionali affermano che è tempo che l'Arabia Saudita si unisca ai produttori di petrolio al tavolo dei negoziati.

L'Arabia Saudita da tempo cerca di sbarazzarsi del petrolio di scisto americano

Questa non è la prima volta che il regno ha tentato di reprimere l'industria americana dello scisto, afferma il professor Mamdouh G Salameh, professore di economia energetica:

"Quando l'Arabia Saudita ha inondato il mercato mondiale del petrolio a seguito del crollo del prezzo del petrolio del 2014, l'ex ministro del petrolio Ali Al-Naimi ha affermato che gli obiettivi dichiarati dal suo paese erano di difendere la propria quota di mercato e anche annientare o almeno rallentare la produzione di petrolio di scisto americano", sottolinea. "Questa volta, quando l'Arabia Saudita ha dichiarato che inonderà nuovamente il mercato mondiale del petrolio, i suoi obiettivi sono quelli di punire la Russia e di nuovo minare la produzione di petrolio di scisto".

Secondo Salameh, le mosse di Riad sono comprensibili: sin dal suo inizio nel 2008, l'industria petrolifera di scisto americana "ha prodotto incautamente anche in perdita", così "privando la maggior parte delle nazioni produttrici di petrolio del mondo del loro sostentamento".

"È giusto che l'industria dello scisto condivida il dolore con altre nazioni produttrici di petrolio che soffrono gravemente per lo stato degli eventi", afferma, aggiungendo che "l'industria americana dello shale era sull'orlo della bancarotta molto prima dell'inizio dell'epidemia di coronavirus ".

I sauditi hanno scarse possibilità di riguadagnare quote di mercato negli Stati Uniti

Tuttavia, è improbabile che Washington consentirà all'Arabia Saudita di spingere il petrolio di scisto americano fuori dal mercato dell'energia e di conquistare fette del mercato petrolifero americano questa volta, afferma Daniel Lacalle, PhD in Economia e gestore di fondi.

"In ogni caso, l'Arabia Saudita non ha fondi per il posizionamento rilevante (azioni) nel mercato e nelle società statunitensi di scisto, e questa non sarebbe una soluzione", sottolinea.

Secondo il gestore del fondo, il comportamento di Riad è "fondamentalmente sbagliato", poiché il regno è destinato a perdere molto di più di quanto possa guadagnare dalle turbolenze del prezzo del petrolio. "La soluzione è la collaborazione con produttori che hanno una visione più logica del mercato", insiste.

Davide Tabarelli, presidente del think-tank sull'energia Nomisma Energia, non crede nemmeno nel successo delle manovre di mercato dell'Arabia Saudita: "Per competere con le compagnie petrolifere del Texas, occorrerebbero mesi per offrire prezzi molto più bassi", suggerisce. "Solo se la produzione interna degli Stati Uniti scendesse al di sotto dei 10 milioni di barili al giorno, rispetto ai 13 milioni di oggi, i sauditi potrebbero sperare di aumentare l'offerta [negli Stati Uniti]".

Allo stesso modo, il presidente del think tank non prevede un'opportunità per il regno di espandere il suo portafoglio di attività petrolifere americane: "Dato che i prezzi sono circa $30 al barile, penso che ciò sia improbabile, perché gli americani sono riluttanti ad accettare il (petrolio) saudita, e poiché gli stessi sauditi avranno ora problemi con i deficit finanziari interni", sottolinea Tabarelli.

Una strada difficile per un accordo petrolifero

Francis Perrin, ricercatore presso il Policy Center per il New South e l'Istituto francese per gli affari internazionali e strategici, concorda sul fatto che la politica sui prezzi del petrolio di Riad abbia causato molto dolore agli estrattori di petrolio di scisto americani, costringendo l'amministrazione Trump a cercare una soluzione crisi.

"Questi colloqui sono molto importanti, in quanto Stati Uniti, Russia e Arabia Saudita sono i tre maggiori produttori di petrolio in questo ordine", afferma Perrin. "Rappresentano insieme circa un terzo della fornitura mondiale di greggio e circa il 40% della fornitura mondiale di petrolio. Un accordo all'interno dell'OPEC o dell'OPEC+ e gli Stati Uniti sarebbe un passo molto significativo da parte dei produttori di petrolio. Manderebbero un messaggio positivo a i mercati; non aggiungerebbero uno shock dell'offerta allo shock della domanda e limiterebbero il danno. Sarebbe un vero successo in un contesto molto difficile e senza precedenti. E la crisi sanitaria non durerà per sempre".

Tuttavia, il ricercatore ha espresso dubbi sul fatto che la misura segnalata di tagliare il petrolio mondiale di 10 milioni di barili al giorno, o il 10% dell'attuale produzione mondiale di greggio, contribuirebbe a riequilibrare il mercato dell'energia nelle prossime settimane tra lo shock della domanda causato dal pandemia di coronavirus, cosa che altri analisti ritengono utile.

"Il capo della Texas Railroad Commission, che è legalmente in grado di attuare un taglio regolamentando la produzione in Texas, che produce il 40% del petrolio degli Stati Uniti, è a favore di un accordo con Riad e Mosca per tagliare congiuntamente la produzione, e lui riferisce che ha avuto discussioni positive con entrambi i paesi", sottolinea O'Donnell, aggiungendo che la partecipazione di Washington a un taglio coordinato con l'OPEC +" deve essere una decisione politica", il che richiederebbe a Trump di rendere la mossa una questione di sicurezza nazionale.

James L. Williams, di WTRG Economics ha una posizione diversa. Avendo convenuto che l'attuale consumo mondiale "è almeno 25 milioni di barili al giorno e più probabilmente 30 milioni di barili al giorno in meno rispetto a prima del virus", suggerisce che "un taglio di 10 milioni di barili al giorno sarebbe sufficiente per bilanciare il mercato nel 3° o 4° trimestre, ma le scorte di greggio saranno eccezionalmente alte e impiegheranno del tempo per tornare alla normalità".

Convenendo che un compromesso trilaterale tra Washington, Riad e Mosca comporterà probabilmente un prezzo da pagare per tutti i produttori, il ricercatore ha avvertito che "se non vi è alcun accordo per un taglio congiunto USA-Arabia Saudita-Russia, il mercato petrolifero e anche le tensioni geopolitiche saranno sempre più accese".

Davide Tabarelli condivide una posizione simile: "Se non viene raggiunto un compromesso, il mercato se ne occuperà, portando prezzi inferiori a 10 dollari al barile".