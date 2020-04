Svezia, coronavirus: container e piste di pattinaggio per accogliere i corpi dei morti del COVID-19

Mentre il numero di decessi dovuti al coronavirus continua ad aumentare in Svezia, il paese lavora per incrementare la capacità per gestire più corpi. A Göteborg e Stoccolma, le più grandi città svedesi, sono stati noleggiati container refrigerati e piste di pattinaggio per gestire il carico aggiuntivo, secondo quanto riferito dalla Radio svedese.

Questo è stato fatto per evitare un sovraccarico negli obitori e nei cimiteri fino a quando potranno essere tenuti i funerali. I fine settimana lunghi come le vacanze di Pasqua di solito comportano un carico maggiore, poiché i morti tendono ad accumularsi. Quest'anno, gli obitori stanno affrontando una pressione aggiuntiva a causa della pandemia di coronavirus.

Inoltre, quattro container di refrigerazione sono stati noleggiati a Göteborg, offrendo alla città più spazio per i corpi in attesa dell'ultimo saluto. Soluzioni simili sono disponibili anche a Stoccolma e nella contea di Jämtland. Sono stati installati container temporanei nella capitale finlandese di Helsinki, nonostante il tasso di mortalità COVID-19 sia molto più basso.

Durante la pandemia di coronavirus, molte sepolture sono state rinviate in tutta la Svezia, aumentando il numero dei morti rimasti negli ospedali. All'Ospedale Universitario Karolinska di Solna, una cella frigorifera per alimenti viene utilizzata come obitorio temporaneo, secondo il quotidiano Aftonbladet. Presso l'Università di Huddinge vengono utilizzati contenitori refrigerati per alleviare la pressione.

“Vediamo che l'afflusso di corpi è maggiore del deflusso. Questo vale per tutti gli ospedali”, ha dichiarato ad Aftonbladet Claes Ruth del laboratorio dell'Università Karolinska, descrivendo la situazione come "tragica".

La Svezia non ha imposto la quarantena

La Svezia, che a differenza della maggior parte delle nazioni europee ha evitato i blocchi totali degli spostamenti e ha continuato la vita normale con solo lievi restrizioni, ha visto più casi e morti rispetto ai suoi vicini scandinavi: 8.419 casi e 205 morti.

Il primo ministro Stefan Löfven ha dichiarato che mentre tre regioni sono attualmente le più colpite, Sörmland, Östergötland e Stoccolma, il resto del paese deve prepararsi al deterioramento della situazione.