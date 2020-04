Coronavirus, Russia: contagi salgono a 8.672 (+1175), 63 vittime (+5) e 580 guariti

Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati rilevati , 1.175 nuovi casi d'infezione da coronavirus, mentre il numero totale di casi nel paese ha raggiunto 8.672, ha comunicato il quartier generale operativo per combattere la diffusione della nuova infezione da coronavirus.

"Nel corso delle ultime 24 ore in Russia ha confermato i casi di infezione da coronavirus COVID-19 - 1.175 in 56 regioni", ha affermato in una nota.

In totale, nel paese fino ad oggi, sono stati registrati 8.672 casi di coronavirus in 81 regioni, e nell'ultimo giorno c'è stato un incremento di oltre il 15%, ha dichiarato il quartier generale.

Cinque pazienti con un test positivo per il coronavirus sono morti in Russia in un giorno, con un totale di 63 decessi nel Paese, ha affermato il quartier generale operativo per combattere la diffusione della nuova infezione da coronavirus.

"Cinque pazienti affetti da coronavirus sono morti in un giorno: regione di Mosca - 2, Repubblica dell'Ossezia del Nord - 1, Regione di Irkutsk - 1, Territorio di Khabarovsk - 1. Fino ad ora in Russia sono morte 63 persone", afferma il rapporto.