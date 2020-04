Russia, organizzato volo speciale per cittadini italiani per tornare in Italia

"Si informa che e’ stato predisposto un volo charter della compagnia NEOS per Roma Fiumicino. La partenza del volo e’ prevista dall’aeroporto di Mosca Sheremetevo giovedi’ 9 aprile p.v. alle ore 19:20", ha dichiarato l’ambasciata sulla sua pagina Facebook.

Si noti che l'aereo farà scalo all'aeroporto di San Pietroburgo, Pulkovo, e poi si dirigerà a Roma. L'orario di arrivo previsto è il 23:05.

L'ambasciata ha inoltre chiarito che i biglietti possono essere acquistati direttamente sul sito Web della compagnia aerea.

"In caso di acquisto del biglietto, sara’ necessario essere in aeroporto (a Mosca o San Pietroburgo) per il disbrigo delle formalita’ almeno 3 ore prima della partenza del volo non essendo possibile effettuare il check-in online", si precisa nel post sulla pagine Facebook dell'ambasciata.

La missione diplomatica ha inoltre ricordato che l'ingresso in Italia è consentito solo per circostanze legate al lavoro, allo stato di salute o di assoluta urgenza. A questo proposito, i cittadini dovranno essere pronti a presentare prove alla polizia della necessità del loro viaggio in Italia.

Il 27 marzo, a causa della pandemia del coronavirus, la Russia ha fermato voli regolari e charter con altri paesi. È stata fatta un'eccezione per i voli per l’evacuazione dei cittadini russi dall'estero, di cittadini stranieri all'estero, nonché per i voli merci, postali, medici e umanitari, voli di aerei vuoti per manutenzione, voli di transito con atterraggio per rifornimento di carburante o cambio di equipaggio il territorio della Federazione Russa e voli in base alle singole decisioni del governo.