Misure anti-contagio, a Biarritz vietato sedersi su una panchina per più di 2 minuti

Le autorità della città francese di Biarritz hanno vietato ai cittadini di stare seduti sulle panchine per più di due minuti. La misura fa parte del piano di lotta alla diffusione del coronavirus.

A Biarritz sono entrate in vigore le nuove misure di precauzione per contrastare il coronavirus. Il sindaco della città Michel Veunac si è rivolto ai cittadini a nome del consiglio municipale mediante un comunicato, in cui ha elencato le nuove misure.

“Salvo circostanze particolari (attesa dell'autobus o dei servizi medici oppure motivi di salute), ora è vietato sedersi su una panchina o uno spazio assimilabile per più di due minuti”, hanno stabilito le autorità locali.

Inoltre, nella città sono chiusi tutti i parchi, giardini, campi da gioco e campi sportivi, servizi igienici non automatici. Alle persone viene negato l'accesso alle spiagge, è vietato esercitare gli sport acquatici. Rimane comunque la possibilità di portare a spasso il proprio animale domestico.

Nel contesto della rapida diffusione del coronavirus sul territorio della Francia le autorità del paese hanno deciso di arrestare le attività svolte da bar, ristoranti, cinema e negozi non alimentari. Le misure anti-contagio sono entrate in vigore il 17 marzo e il mancato rispetto di esse viene sanzionato.

Al momento in Francia il numero dei contagiati dal coronavirus ha superato la soglia di 98mila con 8.911 decessi.