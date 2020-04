Regno Unito, 854 morti in un giorno per COVID-19

Aumento record di morti in Gran Bretagna, attuale picco europeo. L'Inghilterra è l'area con maggiore mortalità nel Paese.

Torna a crescere rapidamente il numero dei morti in Regno Unito. Sono 854 in un giorno, oltre 6.000 in tutto, secondo quanto riferisce il Servizio Nazionale di Salute.

L'Inghilterra è la nazione più colpita, con 758 morti di COVID-19. La Scozia ha registrato 74 decessi, il Galles 19 e 3 l'Irlanda del Nord.

In base agli ultimi aggiornamenti delle autorità sanitarie, che risalgono a lunedì, sono in totale 51.608.

Con il boom di decessi registrato oggi, il Regno Unito ha registrato il picco di mortalità in Europa. I paesi più colpiti dall'epidemia, Italia e Spagna, sono entrati in una fase regressiva dell'epidemia e hanno visto regredire il numero di morti negli ultimi giorni.

La Francia, invece, è entrata in una fase critica e oggi ha registrato 833 decessi.

Sarebbero migliorate, secondo quanto riferiscono fonti interne al governo britannico, le condizioni del Primo Ministro Boris Johnson, ricoverato per un peggioramento dei sintomi del COVID- 19.