Nonno bungee jumper fa 75 salti per il Giorno della Vittoria

Il 67enne russo Mikhail Panov ha effettuato 75 lanci nel vuoto con la corda elastica da un’altezza di almeno 200 metri in diverse nazioni del mondo in onore al Giorno della Vittoria di cui quest’anno ricorre il 75esimo anniversario. Giusto in tempo prima della chiusura dovuta alla crisi del coronavirus.

Panov aveva iniziato ad interessarsi a questo sport estremo, il bungee jumping, nel 2016, saltando per la prima volta da un'altezza di 207 metri a Sochi. Alle spalle l’uomo ha ben due record mondiali di salto continuo – 10 e 15 salti consecutivi. Stress psicofisico che metterebbe alla prova anche gli atleti più giovani. In questi pochi anni Panov ha già messo al suo attivo bene 347 salti da piattaforme, dighe, grattacieli e ponti in diversi angoli del pianeta.

Secondo lo stesso Panov lui sarebbe uno dei pochi al mondo ad essere arrivato a questo sport già in età avanzata e continuare a praticarlo costantemente e in modo professionale.

"Ho deciso di dedicare una serie separata di salti al Giorno della Vittoria, per ricordare ai giovani la nostra storia e onorare il ricordo dei nostri nonni, ricordare i caduti per la pace. Ho fatto il settantacinquesimo salto con una copia dello striscione della Vittoria – quello issato sul Reichstag. Ci ho impiegato in tutto due mesi e sette giorni”, ha detto.

I salti si sono dovuti completare prima del previsto (la festa è il 9 maggio) per via della chiusura dei confini e le restrizioni imposte in molti Paesi per via della pandemia del coronavirus. Per questo motivo Panov non è riuscito a saltare da un elicottero in un vulcano attivo in Cile e un viaggio negli Stati Uniti è stato annullato.

"Alla fine di marzo, ho fatto gli ultimi salti in un parco a Sochi, e il giorno successivo il parco è stato chiuso a causa del coronavirus”, ha spiegato l'atleta ai media russi.